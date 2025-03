Am Montagnachmittag kam es zu Fahrplanabweichungen auf allen Linien im innerstädtischen S-Bahnverkehr. Grund dafür war ein Defekt an einem Signal.

Fahrgäste der S-Bahn Stuttgart mussten am Montagnachmittag kurzzeitig Geduld mitbringen. Denn gegen 14.40 Uhr kam es auf allen Linien im innerstädtischen S-Bahnverkehr zu Fahrplanabweichungen. Das teilte der VVS auf seiner Webseite und über den Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) mit.

Schon wieder Signalstörung bei der S-Bahn Stuttgart

Grund für die Verkehrsbehinderungen war ein Defekt an einem Signal in Schwabstraße in Richtung Vaihingen. Gegen 15 Uhr kam dann die Entwarnung: Der Defekt am Signal sei behoben. Allerdings könne es noch zu Folgeabweichungen kommen (Stand: 15.10 Uhr). Der VVS bittet Reisende deshalb weiterhin darum, auf Durchsagen und Anzeigen am Bahnsteig zu achten und Fahrten rechtzeitig online zu prüfen.