 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Sie wird Stuttgarts neue S-Bahnchefin

S-Bahn Stuttgart Sie wird Stuttgarts neue S-Bahnchefin

S-Bahn Stuttgart: Sie wird Stuttgarts neue S-Bahnchefin
1
Nina Hutwagner ist von 1. Mai an Chefin der Stuttgarter S-Bahn. Foto: Deutsche Bahn AG, imago images/Arnulf Hettrich

Wechsel an der Spitze der krisengeplagten S-Bahn Stuttgart: Chef Matthias Glaub geht nach weniger als zwei Jahren. Nina Hutwagner übernimmt – und steht vor großen Herausforderungen.

Stadtentwicklung/Infrastruktur : Christian Milankovic (mil)

Wechsel an der Spitze der krisengeplagten Stuttgarter S-Bahn: Nach nicht einmal zwei Jahren im Amt kehrt der bisherige Vorsitzende der S-Bahn-Geschäftsleitung, Matthias Glaub, Stuttgart wieder den Rücken. Seine Nachfolgerin wird Nina Hutwagner. Damit bestätigt die Deutsche Bahn einen Bericht unserer Redaktion über die bevorstehende Personalrochade.

 

Beim Verband Region Stuttgart (VRS), der als sogenannter Aufgabenträger den S-Bahnverkehr bestellt und bezahlt, beobachtet man die Veränderung aufmerksam. „Der Wechsel an der Spitze der S-Bahn Stuttgart kommt zu einem Zeitpunkt, an dem wir weiterhin vor großen Herausforderungen stehen. Umso mehr bedauern wir, dass Matthias Glaub die Leitung der S-Bahn Stuttgart verlässt“, sagt Regionalpräsident Rainer Wieland (CDU). Das S-Bahnnetz in der Region ist seit Jahren von Mängeln geprägt. Häufige Verspätungen, ausfallende Züge oder Ersatzbusse, die wegen gesperrter Bahnstrecken statt der Züge im Einsatz sind, zehren an den Nerven der Fahrgäste.

Die enormen Herausforderungen, vor denen die S-Bahn Stuttgart steht, unterstreicht auch Regionaldirektor Alexander Lahl. „Umso wichtiger ist es, dass wir die konstruktive Zusammenarbeit fortsetzen. Wir bieten Frau Hutwagner unsere volle Unterstützung an, um die S-Bahn im Sinne der Fahrgäste weiterzuentwickeln.“ Parallel zur Bewältigung der S-Bahnmisere bereitet der Verband Region Stuttgart aktuell einen neuen Vertrag für den Betrieb des 215 Kilometer langen Nahverkehrsnetzes vor. Der aktuelle Kontrakt, der die Deutsche Bahn mit der Durchführung des Verkehrs betraut, läuft noch bis 2032. Über das weitere Vorgehen in der Ausschreibung berät die Regionalversammlung am 25. März.

Unsere Empfehlung für Sie

Digitalisierung der Schiene: Nachts mit der S-Bahn nach Ulm: Zukunftstechnik für Stuttgart im Test

Digitalisierung der Schiene Nachts mit der S-Bahn nach Ulm: Zukunftstechnik für Stuttgart im Test

Eine nächtliche Testfahrt auf der Schnellfahrstrecke Wendlingen–Ulm zeigt, wie die S-Bahn Stuttgart fit für den Digitalen Knoten gemacht wird. 5000 Kilometer umfasst das Testprogramm.

Bereits kommende Woche soll Nina Hutwagner zum Antrittsbesuch beim VRS vorbeischauen. Zu besprechen dürfte es eine ganze Menge geben, noch ehe die Bahnmanagerin ihren Posten in Stuttgart zum 1. Mai antritt. Hutwagner arbeitet seit 15 Jahren bei der Deutschen Bahn. Sie ist derzeit bei der DB-Fernverkehrstochter als Leiterin Fahrplan und Verkehrsleitung in Frankfurt am Main tätig. „Durch die Vorreiterrolle des Fernverkehrs beim Einsatz von ETCS auf den Schnellfahrstrecken verfügt die neue S-Bahn-Chefin zudem über umfassende Expertise für die anstehende Umstellung auf den Digitalen Knoten Stuttgart (DKS)“, heißt es in einer Mitteilung der Bahn.

Mit Inbetriebnahme von Stuttgart 21 soll ein Teil des Stuttgarter S-Bahnnetzes mit der neuen digitalen Leit- und Sicherheitstechnik ETCS gesteuert werden. Dabei regeln nicht mehr Signale am Rand der Strecke die Fahrten. Stattdessen werden die relevanten Daten auf eine Anzeige in den Führerstand der Fahrzeuge übermittelt. Dafür müssen die Züge aufwendig umgerüstet werden. Dieser Prozess läuft derzeit, mit bereits umgebauten Bahnen testet die DB die Technik bei nächtlichen Erprobungsfahrten auf der Schnellfahrtstrecke Wendlingen-Ulm.

Weitere Themen

Antisemitismus-Debatte in Stuttgart: Stadt zieht Förderung von Symposium zurück – Kunstverein widerspricht Vorwürfen

Antisemitismus-Debatte in Stuttgart Stadt zieht Förderung von Symposium zurück – Kunstverein widerspricht Vorwürfen

Auf die Kritik am Charakter eines Symposiums des Württembergischen Kunstvereins folgte eine Prüfung durch das Kulturamt und nun die Entscheidung: keine Förderung durch die Stadt.
Von Jan Sellner und Valentin Schwarz
S-Bahn Stuttgart: Sie wird Stuttgarts neue S-Bahnchefin

S-Bahn Stuttgart Sie wird Stuttgarts neue S-Bahnchefin

Wechsel an der Spitze der krisengeplagten S-Bahn Stuttgart: Chef Matthias Glaub geht nach weniger als zwei Jahren. Nina Hutwagner übernimmt – und steht vor großen Herausforderungen.
Von Christian Milankovic
US-Garnison Stuttgart: US-Elitesoldaten gehen – was der Abzug für die Region Stuttgart bedeutet

US-Garnison Stuttgart US-Elitesoldaten gehen – was der Abzug für die Region Stuttgart bedeutet

Die USA stellen ihre Spezialkräfte neu auf: Die „Green Berets“ ziehen aus der Region Stuttgart nach Baumholder in der Pfalz. Für Böblingen könnte der Abzug weniger Schießlärm bringen.
Von Michael Weißenborn
Stuttgarter Geschwindigkeitskonzept: Streit um Gutachten – OB Nopper sieht keine Empfehlung für Tempo 30

Stuttgarter Geschwindigkeitskonzept Streit um Gutachten – OB Nopper sieht keine Empfehlung für Tempo 30

Laut dem Stuttgarter OB werden im Geschwindkeitsgutachten noch nicht alle Hauptstraßen berücksichtigt. Eine Empfehlung für Tempo 30 in der ganzen Stadt sieht Nopper aber nicht.
Von Alexander Müller
Gegen neues Wehrdienstgesetz: „Schulen statt Bomben“ – Hunderte Schüler demonstrieren auf dem Schlossplatz

Gegen neues Wehrdienstgesetz „Schulen statt Bomben“ – Hunderte Schüler demonstrieren auf dem Schlossplatz

Mehrere hundert Schüler haben sich am Donnerstag in Stuttgart einem Protestaufruf gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht angeschlossen. Viele blieben dafür dem Unterricht fern.
Von Thorsten Schöll
Krieg im Iran: Wie geht es Serkan Eren?

Krieg im Iran Wie geht es Serkan Eren?

Der Gründer der Stuttgarter Hilfsorganisation Stelp sitzt im Iran im Gefängnis. Mitten im Krieg. Was ist über seinen Verbleib bekannt?
Von Frank Rothfuß
Zank um Umgestaltung in Stuttgart: Hochgekochte Emotionen um Eduard-Pfeiffer-Platz – Wo das „heikle Projekt“ steht

Zank um Umgestaltung in Stuttgart Hochgekochte Emotionen um Eduard-Pfeiffer-Platz – Wo das „heikle Projekt“ steht

Stuttgart-Ost teilt sich mit Blick auf die Umgestaltung des Eduard-Pfeiffer-Platzes in zwei Lager: Die einen sind dafür, die anderen dagegen. Wie nun Frieden einkehren soll.
Von Judith A. Sägesser
Kriminalstatistik für Stuttgart: Bleibt die Messerverbotszone?

Kriminalstatistik für Stuttgart Bleibt die Messerverbotszone?

Die Statistik für das Jahr 2025 hat sinkende Zahlen bei den Messerdelikten in der Innenstadt verzeichnet. Was das für die Polizei und die Stadt bedeutet.
Von Christine Bilger
Schulanmeldungen in Stuttgart: Für die Werkrealschulen geht es um alles – das müssen alle Eltern jetzt wissen

Schulanmeldungen in Stuttgart Für die Werkrealschulen geht es um alles – das müssen alle Eltern jetzt wissen

Die Werkrealschulen kämpfen mit sinkenden Schülerzahlen, im vergangenen Herbst standen sie vor dem Aus. Was Eltern jetzt vor der Schulanmeldung wissen sollten.
Von Alexandra Kratz
Landtagswahl in Stuttgart: Schokolade, Sport oder Autos? Kandidaten und ihre Geheimnisse

Landtagswahl in Stuttgart Schokolade, Sport oder Autos? Kandidaten und ihre Geheimnisse

Wen soll ich wählen? Das fragen sich viele Menschen in Stuttgart vor der Landtagswahl am 8. März. Eine Übersicht über Artikel, die bei der Entscheidung helfen könnten.
Von Lisa Welzhofer
Weitere Artikel zu Stuttgart S-Bahn S-Bahn Stuttgart Deutsche Bahn Öffentlicher Nahverkehr Stammstrecke Sperrung
 
 