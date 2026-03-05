S-Bahn Stuttgart Sie wird Stuttgarts neue S-Bahnchefin
Wechsel an der Spitze der krisengeplagten Stuttgarter S-Bahn: Nach nicht einmal zwei Jahren im Amt kehrt der bisherige Vorsitzende der S-Bahn-Geschäftsleitung, Matthias Glaub, Stuttgart wieder den Rücken. Seine Nachfolgerin wird Nina Hutwagner. Damit bestätigt die Deutsche Bahn einen Bericht unserer Redaktion über die bevorstehende Personalrochade.