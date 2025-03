Defekt an der Oberleitung S-Bahn-Chaos am Morgen – so fahren die Bahnen am Nachmittag

Am Freitagmorgen kommt es in Stuttgart zeitweise zu massiven Fahrplanabweichungen bei der S-Bahn. Grund ist ein Defekt an der Oberleitung. Wie wirkt sich das auf den Start ins Wochenende aus?