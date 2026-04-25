Ein kaputtes Signal zwischen dem Stuttgarter Hauptbahnhof und Bad Cannstatt bringt am Samstag die S-Bahnen aus dem Takt. Später verschärft eine Weichenstörung das Problem.

Digital Desk: Robert Korell (rko)

Ein defektes Signal zwischen dem Stuttgarter Hauptbahnhof und Bad Cannstatt sorgt am Samstagabend für Verspätungen und Ausfälle auf allen Linien. Wie die S-Bahn Stuttgart über den Nachrichtendienst X mitteilt, kommt es durch die Störung zu einem Rückstau auf der Stammstrecke bis zur Haltestelle Schwabstraße.

 

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Wie lange die Störung anhält, war am Abend noch unklar – statt einer Entwarnung musste die S-Bahn Stuttgart ihre Meldung kurz vor 22 Uhr gar noch verschärfen: Eine Weichenstörung an der Schwabstraße sorgt für weitere Probleme. Mit dem ohnehin erhöhten Aufkommen an Fahrgästen durch das Stuttgarter Frühlingsfest benötigen Reisende besonders viel Geduld. Die S-Bahn Stuttgart rät: „Nutzt im innerstädtischen Bereich bitte alternative Verkehrsmittel.“