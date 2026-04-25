Ein kaputtes Signal zwischen dem Stuttgarter Hauptbahnhof und Bad Cannstatt bringt am Samstag die S-Bahnen aus dem Takt. Später verschärft eine Weichenstörung das Problem.

Robert Korell 25.04.2026 - 21:24 Uhr

Ein defektes Signal zwischen dem Stuttgarter Hauptbahnhof und Bad Cannstatt sorgt am Samstagabend für Verspätungen und Ausfälle auf allen Linien. Wie die S-Bahn Stuttgart über den Nachrichtendienst X mitteilt, kommt es durch die Störung zu einem Rückstau auf der Stammstrecke bis zur Haltestelle Schwabstraße.