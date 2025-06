Wegen eines Defekts an einem Zug in Stuttgart-Stadtmitte kommt es momentan bei allen S-Bahnlinien im innerstädtischen S-Bahnverkehr zu Störungen.

Wie der VVS auf seiner Störungsseite berichtet, kam es kurz vor 14 Uhr zu dem Defekt. Die defekte S-Bahn befinde sich im Bereich der Stadtmitte. Demnach komme es zu Fahrplanabweichungen bei den Linien S1, S2, S3, S4, S5, S6 und S60.

Die Linie S1 in Richtung Vaihingen fährt laut VVS regulär. Die S1 in Richtung Kirchheim wird umgeleitet und hält nicht zwischen Vaihingen und Stuttgart Hbf tief, Ersatzhalt ist Stuttgart Hbf oben. Die Linie S2 in Richtung Vaihingen verkehrt regulär. Die S2 Richtung Schorndorf wird umgeleitet und hält nicht zwischen Vaihingen und Stutgart Hbf tief, Ersatzhalt ist Stuttgart Hbf oben.

Die Linie S3 fährt nur in dem Abschnitt zwischen Backnang und Bad Cannstatt. Die S4 Richtung Schwabstraße endet in Feuerbach und startet Richtung Backnang/Marbach in Stuttgart Hbf oben. Die Linine S5 Richtung Schwabstraße endet in Stuttgart Hbf oben und startet Richtung Bietigheim in Feuerbach. Die S60 verkehrt nur zwischen Zuffenhausen und Renningen/Böblingen.

Ausfälle bei der S-Bahn Stuttgart

Wie viele S-Bahnen welcher Linie aktuell verspätet sind oder ausfallen, zeigt unsere Tabelle. Wir werten dafür Echtzeitdaten aus, die Tabelle aktualisiert sich automatisch alle zehn Minuten. Klicken Sie auf eine der Linien, um Details zu erfahren:

Der VVS bittet Reisende und Pendler, auf die Durchsagen und Anzeigen am Bahnsteig zu achten und die Fahrt online zu prüfen.