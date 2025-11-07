Die Dauerbaustelle S-Bahn Stuttgart sorgt wieder dafür, dass sich Fahrgäste umorientieren müssen. Am Wochenende 8./9. November fahren keine Züge der Linien 1,2 und 3 im Abschnitt zwischen den Haltestellen Schwabstraße und Vaihingen. Die Deutsche Bahn verweist auf Ersatzbusse, die bereits am Hauptbahnhof starten. Grund für die Beeinträchtigungen sind Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik in Vaihingen.

Die Ersatzbusse starten alle zehn Minuten am Arnulf-Klett-Platz. Von dort dauert die Fahrt bis Vaihingen 37 Minuten. Unterwegs halten die Busse am an den Haltestellen Wilhelmsbau, Feuersee, Schwabstraße, Kleiststraße, Universität, Alter Friedhof Vaihingen und Busbahnhof Vaihingen. Fahrräder können nicht mitgenommen werden.

Die S-Bahnlinien 1 und 2 werden zweigeteilt. Sie S1 fährt nur zwischen Kirchheim/Teck ) und Stuttgart sowie zwischen Vaihingen und Herrenberg. Die S2 ist zwischen Schorndorf und dem Kopfbahnhof unterwegs sowie zwischen Vaihingen und Filderstadt. Die S3 fährt nur zwischen Backnang und Bad Cannstatt. Die Linien S1 bis S5 sind nur im 30-Minuten-Takt unterwegs. Die Deutsche Bahn empfiehlt Reisenden „sich unmittelbar vor Fahrtantritt in den digitalen Reiseauskunftsmedien unter bahn.de oder in der App DB Navigator“ zu informieren.

Klett-Passage: Kaputte Decke wird ersetzt, Treppe wird gesperrt

Zu einer weiteren Einschränkung kommt es von Montag an für Reisende , die am Hauptbahnhof von der Klett-Passage zu den S-Bahngleisen unterwegs sind. Weil sich Tiere hinter der Deckenverkleidung über einem der beiden Treppenabgänge eingenistet und die Lamellen dabei beschädigt haben, geht die Bahn nun dort die Umsiedlung der Tiere und die Reparatur der Decke an. Dazu werden die Treppe und die Rolltreppe auf der Seite zur Lautenschlagerstraße hin gesperrt. Die Arbeiten sind zunächst bis Ende November angesetzt. Die tatsächliche Dauer sei aber davon abhängig, in welchem Zustand die Deckenkonstruktion tatsächlich vorgefunden wird und ob die Tiere problemlos umgesiedelt werden können.