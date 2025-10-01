In Stuttgart-Zuffenhausen kommt es am Mittwochvormittag zu einer Weichenstörung. In unserer Live-Übersicht sehen Sie alle aktuellen Ausfälle und Verspätungen.

Digital Desk: Philip Kearney (kea)

Erneut S-Bahn-Chaos in Stuttgart. Nachdem am Morgen bereits ein defektes Signal den S-Bahnverkehr ausbremste sorgt nun eine Weichenstörung in Zuffenhausen für Verspätungen und Ausfälle zwischen Zuffenhausen und Nordbahnhof. Das teilte die S-Bahn Stuttgart auf X mit. Betroffen sind demnach die Linien S4, S5, S6 und S60.

 

S-Bahn Stuttgart: Aktuelle Ausfälle und Verspätungen im Überblick

Wie viele S-Bahnen welcher Linie aktuell verspätet sind oder ausfallen, zeigt unsere Tabelle. Wir werten dafür Echtzeitdaten aus, die Tabelle aktualisiert sich automatisch alle zehn Minuten. Klicken Sie auf eine der Linien, um Details zu erfahren:

Die S-Bahn Stuttgart bittet Fahrgäste, auf Lautsprecheransagen und Anzeigen an den Bahnsteigen zu achten sowie die Reiseverbindung online zu aktualisieren.