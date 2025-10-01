In Stuttgart-Zuffenhausen kommt es am Mittwochvormittag zu einer Weichenstörung. In unserer Live-Übersicht sehen Sie alle aktuellen Ausfälle und Verspätungen.
01.10.2025 - 11:38 Uhr
Erneut S-Bahn-Chaos in Stuttgart. Nachdem am Morgen bereits ein defektes Signal den S-Bahnverkehr ausbremste sorgt nun eine Weichenstörung in Zuffenhausen für Verspätungen und Ausfälle zwischen Zuffenhausen und Nordbahnhof. Das teilte die S-Bahn Stuttgart auf X mit. Betroffen sind demnach die Linien S4, S5, S6 und S60.