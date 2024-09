Wie (un)pünktlich ist die S-Bahn an meiner Haltestelle? Unsere Datenauswertung gibt erstmals die Antwort. Verspätungen sind vielfach der Normalzustand.

Simon Koenigsdorff und Dorothee Sigg 14.09.2024 - 08:00 Uhr

Dieses Schaubild zeigt den Alltag Tausender S-Bahn-Fahrgäste. Wenn sie am Flughafen in eine S 3 steigen oder in Kirchheim / Teck in eine S 1, ist der Zug quasi immer pünktlich. Spätestens in Bad Cannstatt oder an der Schwabstraße ist das nicht mehr so, im Durchschnitt fahren hier fast alle Linien drei bis vier Minuten später ein als geplant. Spätestens bei der Ankunft in Backnang oder Herrenberg ist klar: Verspätung ist bei der S-Bahn der Normalzustand.