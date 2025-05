Pendler und Nutzer von S-Bahnen müssen sich bis Ende Mai auf Bauarbeiten mit Schienenersatzverkehr rund um Renningen und Weil der Stadt einstellen.

Laura Wallenfels 16.05.2025 - 13:50 Uhr

Wegen Bauarbeiten an Bahnweichen in Renningen kommt es bis 27. Mai zu erheblichen Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr der Linien 6, 60 und 62. Es entfällt die Linie S 6 durchgehend zwischen Renningen und Weil der Stadt. Zusätzlich kommt es in den Nächten auf Montag und Dienstag, 26. und 27. Mai, jeweils zwischen 1.30 und 5.30 Uhr, zu weiteren Einschränkungen: Dann verkehrt die S 6 auch nicht zwischen Renningen und Leonberg.