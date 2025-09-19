Am Freitagabend bremst eine Signalstörung sämtliche S-Bahnlinien aus, zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt vor dem Spiel des VfB. Was bekannt ist.

﻿ Update von 21 Uhr: Die Signalstörung besteht weiterhin. Die Techniker arbeiten an der Reparatur des Signals. Aufgrund des Rückstaus wurde laut VVS das folgende Konzept erstellt: Die Linien S4 und S5 enden vorzeitig in Feuerbach. Die Linie S6 pendelt zwischen Weil der Stadt und Zuffenhausen. Es kommt weiterhin zu Zugausfällen und Verspätungen bei allen Linien.

Erstmeldung von 20.15 Uhr: Eine Signalstörung zwischen dem Stuttgarter Hauptbahnhof und der Haltestelle Schwabstraße bremst momentan sämtliche S-Bahnlinien aus – und das kurz vor dem Spiel des VfB Stuttgart gegen den FC St. Pauli.

Wie der VVS auf seiner Störungsseite berichtet, kam es kurz vor 20 Uhr zu der Signalstörung zwischen Stuttgart Hauptbahnhof Tief und der Schwabstraße. Demnach komme es bei den Linien S1, S2, S3, S4, S5, S6 und S60 zu Zugausfällen und Verspätungen.

S-Bahn Stuttgart: Aktuelle Verspätungen in der Übersicht

Wie viele S-Bahnen welcher Linie aktuell verspätet sind oder ausfallen, zeigt unsere Tabelle. Wir werten dafür Echtzeitdaten aus, die Tabelle aktualisiert sich automatisch alle zehn Minuten. Klicken Sie auf eine der Linien, um Details zu erfahren:

Der VVS bittet Reisende und Pendler, sich vor Fahrtantritt in der digitalen Reiseauskunft zu informieren sowie auf die aktuellen Lautsprecherdurchsagen und Anzeigen am Bahnsteig zu achten. Wie lange die Störung dauert, ist noch nicht bekannt.