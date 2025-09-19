Am Freitagabend bremst eine Signalstörung sämtliche S-Bahnlinien aus, zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt vor dem Spiel des VfB. Was bekannt ist.
19.09.2025 - 21:10 Uhr
Update von 21 Uhr: Die Signalstörung besteht weiterhin. Die Techniker arbeiten an der Reparatur des Signals. Aufgrund des Rückstaus wurde laut VVS das folgende Konzept erstellt: Die Linien S4 und S5 enden vorzeitig in Feuerbach. Die Linie S6 pendelt zwischen Weil der Stadt und Zuffenhausen. Es kommt weiterhin zu Zugausfällen und Verspätungen bei allen Linien.