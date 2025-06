Es ist einfach eine riesige Erleichterung – diesen Satz sagt eine Frau mit ihrem Kinderwagen, als sie aus dem S-Bahn-Zug in Stetten-Beinstein steigt. Ohne Hürde geht es auf den Bahnsteig. Die Pendler können inzwischen barrierefrei in die Züge an diesem Bahnhof steigen. Doch noch stehen einige Arbeiten aus, das ist deutlich zu sehen – so sind beispielsweise die Absperrgitter an der Station in Stetten-Beinstein noch aufgebaut. Doch am Zeitplan für den Abschluss aller begleitenden Arbeiten hat sich zum aktuellen Stand laut Bahn nichts geändert. „Der Abschluss aller begleitenden Arbeiten ist für Anfang Juni vorgesehen“, teilt ein Bahnsprecher auf Nachfrage mit. Und zählt auf, was inzwischen alles erledigt wurde.

Ein neuer Fahrkartenautomat steht auf Gleis 1, auf dem anderen Gleis soll er in dieser Woche installiert werden. Foto: Eva Schäfer

Für den barrierefreien Ausbau der S-Bahn-Station Stetten-Beinstein hat die Deutsche Bahn die alten Bahnsteigfundamente und Bahnsteigkanten zurückgebaut und durch neue ersetzt. Danach folgten Arbeiten im Kabeltiefbau, unter anderem um neue Beleuchtungsmaste zu errichten und zu verkabeln. Daran schlossen die Verfüll- und Pflasterarbeiten an den Bahnsteigen an. Weil unter anderem im Gleisbereich gearbeitet wurde, muss der Gleisschotter mit sogenannten Stopfarbeiten noch einmal verdichtet werden. Doch Pendler müssen sich womöglich nochmals auf Einschränkungen einstellen. „Ob sich die Arbeiten betrieblich auf das S-Bahn-Angebot auswirken, steht aktuell noch nicht fest“, sagt der Bahnsprecher am Dienstag.

Der Fahrkartenautomat an Gleis 2 soll diese Woche aufgestellt werden

An Gleis 2, auf dem die S-Bahnen in Richtung Stuttgart abfahren, gebe es eine Verzögerung bei der Fertigstellung des Standplatzes für die technischen Geräte. Doch der Fahrkartenautomat und der Fahrkartenentwerter würden von der Deutschen Bahn dort noch in dieser Woche wieder aufgestellt. Aktuell werden, so der Sprecher, die Fahrgäste noch gebeten, die Fahrkarten am Automaten an Gleis 1 zu kaufen. Dort steht bereits ein neues Exemplar. „Für dadurch entstehende Unannehmlichkeiten bittet die DB um Entschuldigung“, so der Sprecher. Seit 11. April können die Fahrgäste der S-Bahn an beiden Bahnsteigen stufenlos ein- und aussteigen.

Der 15-Minuten-Takt fällt ab Samstag für mehrere Wochen aus

Mit dem Land Baden-Württemberg, mit dem Verband Region Stuttgart und mit der kommunalen Verwaltung sei man laut Bahn in Gesprächen zu einer symbolischen Inbetriebnahme der barrierefreien Bahnsteige. Am S-Bahnhof Stetten-Beinstein wurden durch die Arbeiten wie an der Haltestelle Rommelshausen der stufenfreie Ein- und Ausstieg in die S-Bahn ermöglicht. Hierfür wurden die beiden Bahnsteige auf 96 Zentimeter erhöht.

Doch es geht weiter mit den Bauarbeiten und Einschränkungen an anderer Stelle. Der 30-Minuten-Takt bei den S-Bahn-Linien S2 und S3 von Samstag, 7. Juni , bis Samstag, 19. Juli, aufgrund von Bahnsteigarbeiten im Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt ist angekündigt.

Weitere Infos gibt es unter s-bahn-stuttgart.de.