Eine Baustelle bringt den Fahrplan durcheinander, dann eskaliert die Stimmung in einer nächtlichen S-Bahn. Jetzt ermittelt die Bundespolizei.

Eine nächtliche S-Bahn-Fahrt durch die Region Stuttgart hat in den frühen Donnerstagmorgenstunden ein unangenehmes Nachspiel bekommen. Weil ein Zug der Linie S2 aufgrund von Bauarbeiten nicht wie gewohnt am Bahnhof Sommerrain hielt, soll ein 69-jähriger Fahrgast die Fassung verloren und mehrere Mitreisende beleidigt sowie bedroht haben.

Wie die Bundespolizeiinspektion Stuttgart mitteilt, ereignete sich der Vorfall gegen 0.50 Uhr. Der Mann befand sich demnach in einer S-Bahn in Richtung Schorndorf, als der Zug den Bahnhof Sommerrain aufgrund einer Baustelle ohne Halt passierte. Offenbar sorgte die geänderte Streckenführung bei dem Fahrgast für erheblichen Unmut.

Polizeieinsatz in Waiblingen nach Vorfall in der S2

Nach bisherigen Erkenntnissen richtete sich die Wut des Mannes zunächst gegen zwei Reisende im Alter von 22 und 26 Jahren. Er soll die beiden mehrfach beleidigt und bedroht haben. Für die übrigen Fahrgäste dürfte die Situation in dem nächtlichen Zug damit spürbar angespannt gewesen sein.

Doch auch nach der Ankunft am Bahnhof Waiblingen war die Auseinandersetzung offenbar nicht beendet. Als der 69-Jährige die S-Bahn verließ, soll er auf dem Bahnsteig drei weitere Reisende im Alter von 17 bis 19 Jahren beleidigt haben. Aus einem Ärgernis über den ausgefallenen Halt war damit ein Vorfall geworden, der schließlich die Polizei auf den Plan rief.

Alarmierte Streifen der Landespolizei trafen wenig später am Bahnhof Waiblingen ein. Die Einsatzkräfte konnten den Verdächtigen dort noch antreffen und kontrollieren. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann seinen Weg zunächst fortsetzen.

Bundespolizei hat Ermittlungen aufgenommen

Die Bundespolizei hat inzwischen Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung aufgenommen. Die Beamten prüfen nun die genauen Abläufe und Hintergründe des Vorfalls. Warum der Mann derart heftig auf den entfallenen Halt reagierte, ist derzeit noch unklar.

Für die betroffenen Reisenden blieb eine eigentlich gewöhnliche Fahrt mit der S-Bahn in Erinnerung – allerdings nicht wegen der Baustelle, sondern wegen der aufgeheizten Stimmung, die sie auslöste.