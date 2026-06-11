Eine Baustelle bringt den Fahrplan durcheinander, dann eskaliert die Stimmung in einer nächtlichen S-Bahn. Jetzt ermittelt die Bundespolizei.
11.06.2026 - 12:58 Uhr
Eine nächtliche S-Bahn-Fahrt durch die Region Stuttgart hat in den frühen Donnerstagmorgenstunden ein unangenehmes Nachspiel bekommen. Weil ein Zug der Linie S2 aufgrund von Bauarbeiten nicht wie gewohnt am Bahnhof Sommerrain hielt, soll ein 69-jähriger Fahrgast die Fassung verloren und mehrere Mitreisende beleidigt sowie bedroht haben.