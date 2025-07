Ein Mann entblößt sich in einer S-Bahn in Richtung Stuttgart. In Winnenden nimmt ihn die Polizei fest. Nun wird ermittelt.

Die Bundespolizei sucht Zeugen sowie Geschädigte eines mutmaßlichen Exhibitionisten, der am Dienstag in einer S-Bahn im Raum Stuttgart unterwegs war.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 32-Jährige am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr in einer S-Bahn der Linie S3 in Richtung Stuttgart, als er sich komplett entblößte und die Fahrt bis zum Bahnhof Winnenden unbekleidet fortsetzte. Beim Halt in Winnenden zog sich der Mann laut Angaben der Polizei wieder an und verließ die Bahn in Richtung Stadtgebiet.

Alarmierte Polizeibeamte trafen den Tatverdächtigen im Rahmen der eingeleiteten Fahndung schließlich in der Innenstadt an und unterzogen ihn den polizeilichen Maßnahmen.

Bundespolizei ermittelt

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Erregung öffentlichen Ärgernisses. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/87 03 50 zu melden.