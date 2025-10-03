Politik trifft Unterhaltung: Beim Gottesdienst zur Deutschen Einheit sitzen Julia Klöckner und Jörg Pilawa Seite an Seite neben dem Bundeskanzler. Einer der ersten öffentlichkeitswirksamen Auftritte.
03.10.2025 - 11:09 Uhr
Saarbrücken - Zum zentralen Fest der Deutschen Einheit sind Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) (52) und Fernsehmoderator Jörg Pilawa (60) als Paar aufgetreten: Gemeinsam nahmen sie am Morgen am Ökumenischen Gottesdienst in der Ludwigskirche teil. Dort saßen sie in der ersten Reihe neben Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU).