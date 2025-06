Wie können wir uns auf einer lauten Party unterhalten? Wie das Gehirn inmitten der Kakofonie von Tönen einzelne Laute herausfiltert, haben Forscher jetzt untersucht.

Markus Brauer 17.06.2025 - 13:09 Uhr

Wenn wir bei einer Cocktail-Party in einer Runde stehen, in der alle durcheinanderreden, können wir trotzdem ein Gespräch mit einer Person führen. Das liegt an der Fähigkeit unseres Hörsinns, sich gezielt auf bestimmte akustische Signale zu konzentrieren und die anderen Geräusche auszublenden.