Nach den tödlichen Schüssen auf einen jungen Beamten bitten Polizeigewerkschaften um Spenden für die Ehefrau und die kleinen Kinder. Der Aufruf ist mit Worten der Bestürzung formuliert.
24.08.2025 - 12:39 Uhr
Saarbrücken - Nach den tödlichen Schüssen auf einen Polizisten in Völklingen haben die Polizeigewerkschaften im Saarland eine Spendenkampagne für seine Familie gestartet. Der 34-Jährige hinterlasse "eine Frau und zwei kleine Kinder", teilten die Gewerkschaften BDK, DPolG und GdP auf der Online-Spendensammlung-Plattform GoFundMe mit.