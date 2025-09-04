Immer häufiger landen kleine Tütchen mit Saatgut ungefragt in deutschen Briefkästen. Klingt harmlos, kann aber ernste Folgen haben – Fachleute raten dringend von einer Aussaat ab.
Immer wieder melden sich Bürgerinnen und Bürger, die rätselhafte Saatgutpäckchen in ihrer Post finden. Besonders häufig treten solche Fälle am Frankfurter Flughafen auf, wo seit Jahresbeginn zehntausende Sendungen mit Saatgut aus China abgefangen wurden. Auffällig: Die Päckchen sind meist falsch deklariert – etwa als „Ohrschmuck“ oder „Grußkarten“ – und werden von dort aus deutschlandweit weiterverteilt.