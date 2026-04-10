Saatkrähen in Stuttgart: Plage oder geschützte Art? An Saatkrähen spalten sich in Städten die Meinungen

Jetzt krächzen sie wieder, die 800 Brutpaare der Saatkrähe in Stuttgart: In diesen Tagen legen die Rabenvögel ihre Eier – rund acht Wochen wird es dauern, bis der Nachwuchs geschlüpft und flügge geworden sein wird. Das Problem dabei: Saatkrähen lieben es gesellig, nicht selten brüten 30 oder 40 Paare gemeinsam in nebeneinander stehenden Bäumen. Die Anwohner müssen es also mindestens zwei Monate lang ertragen, dass sich die Vögel von früh morgens bis spät abends lautstark unterhalten und dass die Krähen ihre Hinterlassenschaften auf Parkbänken und Gehwegen hinterlassen.