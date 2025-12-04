Nach Polizeiangaben tritt ein Unbekannter am Mittwoch am Bahnhof Plüderhausen einen Entwerter kaputt und flüchtet mit einem Begleiter. Die Bundespolizei sucht Zeugen.

Chris Lederer 04.12.2025 - 13:50 Uhr

Ein Ticketentwerter am Bahnhof Plüderhausen (Rems-Murr-Kreis) ist am späten Mittwochabend beschädigt worden. Laut Polizeibericht beobachtete der Fahrdienstleiter gegen 22.45 Uhr einen unbekannten Mann, der am Bahnsteig 2 mit dem Fuß gegen den Entwerter trat. Das Gerät wurde dabei so stark beschädigt, dass es nicht mehr funktionstüchtig war.