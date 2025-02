Unbekannte Täter hebeln am Wochenende an der Stuttgarter Straße in Fellbach einen Automaten auf, an dem Blumen verkauft werden. Die Sträuße scheinen sie nicht zu interessieren.

Chris Lederer 11.02.2025 - 09:37 Uhr

Unbekannte haben laut Polizeiangaben in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Verkaufsautomaten für Blumen aufgebrochen. Der Automat befindet sich auf dem Parkplatz eines Gartencenters in der Stuttgarter Straße in Fellbach (Rems-Murr-Kreis). Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurden weder Pflanzen noch Bargeld gestohlen. Der entstandene Schaden am Verkaufsautomaten beläuft sich auf etwa 15 000 Euro.