Unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Freitag und Samstag das Kriegerdenkmal in Berglen-Hößlinswart beschmiert. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Chris Lederer 10.11.2025 - 08:44 Uhr

Das Denkmal an der Rehstraße im Berglener Teilort Hößlinswart (Rems-Murr-Kreis) ist laut Polizeiangaben am Wochenende mit Farbe beschmiert worden. Die Beamten gehen davon aus, dass die Täter die Gedenkstätte zu Ehren der Gefallenen der Weltkriege im Zeitraum zwischen Freitag um 19 Uhr und Samstag um 11 Uhr mit Symbolen beschmiert haben. Die Symbole seien dem politisch linken Spektrum zuzuordnen.