Unbekannte Täter haben sich am Wochenende in Fellbach an mehreren Verkaufsautomaten zu schaffen gemacht. Beute machten sie keine, verursachten aber hohen Schaden.

Chris Lederer 10.03.2025 - 09:01 Uhr

Unbekannte haben am Wochenende in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) Verkaufsautomaten aufgebrochen und beschädigt. In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen die Täter einen Blumenautomaten an der Stuttgarter Straße auf. Da an dem Verkaufsautomaten nur mit Karte gezahlt werden kann, gingen die unbekannten Täter leer aus. Es wurde nichts entwendet. Am Automat entstand allerdings ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.