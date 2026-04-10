Bisher unbekannte Täter schlagen in der Nacht auf Freitag auf ein geparktes Auto in Herrenberg ein. Der Schaden beträgt 15 000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

Martin Dudenhöffer 10.04.2026 - 14:53 Uhr

Das Polizeirevier Herrenberg sucht Zeugen einer größeren Sachbeschädigung. Wie die Polizei berichtet, beschädigten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag noch unbekannte Täter in der Herrenberger Straße in Herrenberg (Kreis Böblingen) einen nahe einer Bushaltestelle abgestellten VW. Die Täter schlugen mutmaßlich mit einem noch unbekannten Gegenstand massiv auf das Auto ein, sodass ein Sachschaden in Höhe etwa 15 000 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 70 32 / 2 70 80 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.