Ein Unbekannter oder eine Unbekannte haben zwischen Samstag, 19. Oktober, und Sonntag einen sachgemäß geparkten BMW in Leonberg-Eltingen völlig zerkratzt. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Marius Venturini 21.10.2024 - 16:02 Uhr

10 000 Euro beträgt laut Angaben der Polizei der Schaden an einem BMW, den ein unbekannter Täter am Wochenende in Leonberg-Eltingen verursacht hat. Das Auto war ordnungsgemäß auf einem Parkplatz in der Torfstraße abgestellt. Laut Polizei muss sich die Tat zwischen 6 Uhr am Samstag und 18 Uhr am Sonntag zugetragen haben. Der oder die Unbekannte zerkratzte in diesem Zeitraum mit einem spitzen Gegenstand die komplette Beifahrerseite sowie die Heckklappe des Autos und richtete damit den immensen Schaden an.