In der Leonberger Römerstraße zerstören Unbekannte einen Automaten, der Schaden ist hoch.

Marius Venturini 25.10.2024 - 12:32 Uhr

Einen zerstörten Getränke- und Süßigkeitenautomat haben Unbekannte in der Leonberger Römerstraße hinterlassen. Am Donnerstag zwischen 0 und 5 Uhr warfen sie das Gerät um und beschädigten es damit erheblich. Laut Polizei entstand ein Schaden in Höhe von 3000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg unter Telefon 0 71 52/60 51 71 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.