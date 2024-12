Winterferien-Tipps im Rems-Murr-Kreis Mehr als eine feuerrote Fahrzeugschau

Was tun in den Winterferien? Wir haben für jeden Tag einen Ausflugstipp parat. Heute: Das Feuerwehrmuseum in Winnenden, in dem es Oldtimer, historische Spritzen, Uniformen, Helme und zudem eine Playmobil-Sonderausstellung zu entdecken gibt.