29.01.2026 - 12:00 Uhr
Die baden-württembergische Landesregierung wird keinen verpflichtenden Sachkundenachweis für Hundehalter einführen. Als Grund für die Ablehnung des im Koalitionsvertrag vorgesehenen „Hundeführerscheins“ nannte das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz in einer Stellungnahme zu einem Antrag der Grünen-Landtagsfraktion den erheblichen bürokratischen Aufwand. Stattdessen soll ein Informationsangebot für Tierhalter vorbereitet werden.