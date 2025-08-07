Lange wurde spekuliert – nun ist klar, mit wem die CDU in Sachsen-Anhalt in die Landtagswahl 2026 geht. Wirtschaftsminister Sven Schulze will Ministerpräsident werden.
07.08.2025 - 12:28 Uhr
Der dienstälteste Ministerpräsident Deutschlands macht Schluss: Sachsen-Anhalts Regierungschef Reiner Haseloff (71) tritt zur Landtagswahl 2026 nicht erneut als CDU-Spitzenkandidat an. Stattdessen will Wirtschaftsminister und CDU-Landeschef Sven Schulze (46) kandidieren, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Parteikreisen erfuhr.