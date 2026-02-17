Ein Besuch des Ehemanns in der JVA-«Liebeszelle» endet für eine 35-Jährige tödlich. Was geschah in dem Besuchsraum? Ein Gericht hat nun ein Urteil gefällt und widerspricht der Erzählung des Ehemanns.
Stendal/Burg - Im Prozess gegen einen Häftling, der in der sogenannten Liebeszelle der JVA Burg seine Ehefrau getötet hat, hat das Landgericht Stendal eine langjährige Haftstrafe ausgesprochen. Die Kammer verurteilte den 38-jährigen Deutschen wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von insgesamt zehn Jahren. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er seine Frau bei einem Streit tötete, während diese ihn im Gefängnis besucht hatte.