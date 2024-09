Die Sachsenheimer Feuerwehr (Kreis Ludwigsburg) feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Peter Henger und Siegfried Jauß sind seit Jahrzehnten dabei und berichten von der Fusion damals, kalten Schnitzeln und harten Einsätzen.

Frank Ruppert 13.09.2024 - 19:07 Uhr

Vor 50 Jahren wurde aus den Feuerwehren in Groß- und Kleinsachsenheim, sowie aus denen in Häfnerhaslach, Spielberg, Ochsenbach und Hohenhaslach eine gemeinsame Wehr. Ein Jahr zuvor, am 1. Januar 1973 wurden die Orte zur Kommune Sachsenheim zusammengefasst. Wie bei den Eingemeindungen zuvor gab es auch bei der Zusammenlegung der Feuerwehren kleinere oder größere Animositäten zwischen den einzelnen neuen Abteilungen.