Zwei Unbekannte sind Samstagnacht am Bahnhof in Sachsenheim in einen Zug gestiegen, in dem sie vier Fahrgäste attackierten. Einer der Reisenden griff daraufhin zum Pfefferspray.

Julia Amrhein 30.09.2024 - 13:34 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen und mögliche Geschädigte eines Vorfalls, der sich Samstagnacht in einem Regionalzug am Bahnhof in Sachsenheim abgespielt hat. Zwei Unbekannte sollen dabei vier Fahrgäste angegriffen haben, worauf einer von diesen sich mit Pfefferspray zur Wehr setzte.