Sachsenheim Besondere Bänke sollen Begegnungen in Sachsenheim fördern
Mit acht neuen Miteinander-Bänken startet in Sachsenheim die Initiative „Aktion Miteinander“ eine Aktion gegen die wachsende Einsamkeit in der Gesellschaft.
Mit acht neuen Miteinander-Bänken startet in Sachsenheim die Initiative „Aktion Miteinander“ eine Aktion gegen die wachsende Einsamkeit in der Gesellschaft.
Am vergangenen Wochenende wurden die ersten acht Miteinander-Bänke in Sachsenheim und seinen Teilorten eingeweiht. Die lokale Initiative „Aktion Miteinander“ will unter dem Motto „Gemeinsam aus der Einsamkeit“ Begegnungen fördern sowie Einsamkeit in Sachsenheim entgegenwirken.