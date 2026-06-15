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  6. Besondere Bänke sollen Begegnungen in Sachsenheim fördern

Sachsenheim Besondere Bänke sollen Begegnungen in Sachsenheim fördern

Sachsenheim: Besondere Bänke sollen Begegnungen in Sachsenheim fördern
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Die Initiative, Sponsoren und Bürgermeister Holger Albruch (6. v. r.) bei der Einweihung. Die Miteinander-Bänke sollen ausdrücklich auch Menschen im Rollstuhl ansprechen. Foto: Aktion MITEINANDER

Mit acht neuen Miteinander-Bänken startet in Sachsenheim die Initiative „Aktion Miteinander“ eine Aktion gegen die wachsende Einsamkeit in der Gesellschaft.

Ludwigsburg : Emanuel Hege (ehe)

Am vergangenen Wochenende wurden die ersten acht Miteinander-Bänke in Sachsenheim und seinen Teilorten eingeweiht. Die lokale Initiative „Aktion Miteinander“ will unter dem Motto „Gemeinsam aus der Einsamkeit“ Begegnungen fördern sowie Einsamkeit in Sachsenheim entgegenwirken.

 

Vorgestellt wurde die erste Bank am Brunnen am Eingang zum Äußeren Schlosshof. An der Einweihung nahmen Sponsoren, Unterstützer, Vereinsmitglieder sowie Vertreter der Stadt Sachsenheim teil. Auch Bürgermeister Holger Albrich war vor Ort. Er würdigte das Engagement der Beteiligten und betonte die Bedeutung gemeinschaftsfördernder Projekte für das gesellschaftliche Leben in Sachsenheim.

Aktionstag in der Stadt

Nach Angaben der Initiative „Aktion Miteinander“ sollen die Bänke Orte schaffen, an denen Menschen unkompliziert miteinander ins Gespräch kommen können. Sie seien als Treffpunkte für alle Generationen gedacht und zugleich ein sichtbares Zeichen für Inklusion und gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Die Bänke werden in der inklusiven Werkstatt „DeinWERK“ hergestellt und gehen auf die Aktion „Kein Platz für Ausgrenzung“ der Lebenshilfe Heinsberg zurück. Charakteristisch ist ihr besonderes Design: Ein Teil der Sitzfläche fehlt bewusst, sodass Menschen im Rollstuhl direkt neben anderen Personen Platz nehmen können. Eine durchgehende Rückenlehne soll den Gedanken des Miteinanders zusätzlich unterstreichen.

Die Miteinander-Bänke sind Teil der 5. Aktion Miteinander, die vom 22. bis 26. Juni im gesamten Stadtgebiet Sachsenheim stattfindet. Geplant sind unter anderem Feierabend-Jodeln, Familien-Singen, das Projekt „Einfach Singen“, Spaziergänge, internationales Volkstanzen sowie ein Erzähl-Café. Ziel aller Angebote ist es, Menschen miteinander in Kontakt zu bringen und den Austausch zu fördern.

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