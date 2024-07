Ein Fahrradfahrer belästigt offenbar eine Frau bei Großsachsenheim sexuell. Die Polizei bittet um Hinweise zum mutmaßlichen Täter.

Annika Sophie Mayer 19.07.2024 - 15:34 Uhr

Ein Radfahrer soll am Freitagmorgen auf einem Feldweg bei Großsachsenheim eine 37-Jährige sexuell belästigt haben. Der Vorfall ereignete sich offenbar auf einem Feldweg nahe des Gewerbeparks Eichwald, wie die Polizei mitteilte. Die 37-Jährige sei in Verlängerung der Konrad-Zuse-Straße in Richtung der Oberriexinger Straße unterwegs gewesen und als sie am Feldwegrand stand, sei der unbekannte Radfahrer aus Richtung des Gewerbeparks herangeradelt. Er soll der Frau unvermittelt einmal kräftig auf den Po geschlagen haben, so dass sie Schmerzen verspürte.