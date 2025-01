Sprung in Sicherheit – Kind wird am Zebrastreifen fast von Taxi erfasst

Ein Mädchen wollte am Mittwochnachmittag in Großsachsenheim an einem Zebrastreifen die Kleinsachsenheimer Straße überqueren. Dabei wäre sie beinahe von einem Taxi-Fahrer erfasst worden – konnte sich aber selbst noch in Sicherheit bringen.

Julia Amrhein 09.01.2025 - 11:17 Uhr

Eine Achtjährige wäre am Mittwochnachmittag in Großsachsenheim an einem Zebrastreifen beinahe von einem Taxi erfasst worden – konnte sich aber glücklicherweise noch durch einen Sprung in Sicherheit bringen. Wie die Polizei mitteilt, hatte das Mädchen gegen 15.50 Uhr die Kleinsachsenheimer Straße am Überweg in der Nähe der Wiesenstraße überqueren wollen, als sich ein Taxi mit hohem Tempo von der Sersheimer Straße aus dem Zebrastreifen näherte.