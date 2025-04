Von der derzeitigen Vollsperrung infolge der Erneuerung der Fahrbahndecke zwischen Kernen-Rommelshausen und Fellbach (Rems-Murr-Kreis) sind Verkehrsteilnehmer aus etlichen Kommunen betroffen. Denn diese Landesstraße 1198 ist für Menschen aus den Kernener Teilorten Rommelshausen oder Stetten die direkte Verbindung zur B 14 und dann durch den Kappelbergtunnel gen Stuttgart.

Das gilt allerdings ebenfalls für viele Autofahrerinnen und Autofahrer aus der Kernstadt Fellbach. Denn die Anschlussstelle Fellbach-Süd befindet sich ebenfalls im Baustellenbereich und ist somit aktuell ebenfalls komplett gesperrt. Der nicht befahrbare Bereich beginnt im Westen der Landesstraße bereits beim Fellbacher Sonnensegel an der Kreuzung Bühlstraße.

Lesen Sie auch

Der Asphalt auf dem Radweg parallel zur Landesstraße ist noch ganz frisch. Foto: Dirk Herrmann

Kernen und Rommelshausen: Mal kürzere, mal längere Umwege

Das bedeutet mal kürzere, mal längere Umwege. Aus Kernen kann man entweder erst mal nach Osten gen Weinstadt fahren, um dann bei Endersbach auf die B 29 zu gelangen. Oder man nimmt in Rommelshausen die Waiblinger Straße und kommt dann in Waiblingen über die Kreuzung an der Westumfahrung auf die B 14. Fellbacher wiederum können die Schorndorfer Straße in Richtung dieser Großkreuzung nehmen und dort ebenfalls auf die Bundesstraße fahren.

Aktuell ist Halbzeit bei den Bauarbeiten auf der Landesstraße 1198. Begonnen wurden sie am 14. April. Nach einer Auskunft des Landratsamts Rems-Murr, das die Sanierung im Auftrag des Regierungspräsidiums Stuttgart umsetzt, sollen die Arbeiten bis Sonntag, 4. Mai, abgeschlossen sein. Das heißt, sie ziehen sich noch eine Woche nach den Osterferien hin.

Massive Schäden auf L1198 machen Bauarbeiten dringend notwendig

Wer sich die Aktivitäten auf der Straße näher anschauen möchte: Zumindest ein Teil des parallel verlaufenden Radwegs entlang der Landesstraße ist befahrbar. Erkennbar sind von dort die massiven Schäden an der Fahrbahn, vor allem im Bereich der Anschlussstelle, welche „die Bauarbeiten dringend notwendig“ machen, so die Kreisbehörde. „Diese Schäden beeinträchtigen die Verkehrssicherheit und können langfristig zu noch größeren Straßenschäden führen.“

Um die Straße langlebig und sicher zu halten, wird die Asphaltdecke erneuert. Dabei wird die oberste Asphaltschicht abgefräst und eine neue, tragfähige Schicht aufgebracht. In Bereichen mit tiefer gehenden Schäden wird der gesamte Asphaltaufbau erneuert. Zusätzlich werden beschädigte Abschnitte der Rampen ausgebessert, um eine gleichmäßige und sichere Fahrbahnoberfläche herzustellen.

Aufgrund des Umfangs der Maßnahmen und des straffen Zeitplans sei die Vollsperrung der Strecke unvermeidbar. Bewusst habe man dies so terminiert, dass zwei der drei Wochen in die Osterferien fallen und somit „die Beeinträchtigungen für den täglichen Verkehr so gering wie möglich“ ausfallen.

Staus in Fellbach: Links oder rechts, aber nicht geradeaus

Längere Staus lassen sich derzeit in Fellbach insbesondere an der Kreuzung Rommelshauser Straße und Bühlstraße beobachten. Geht es dort aktuell doch nur noch nach rechts oder nach links, nicht aber geradeaus in Richtung Abfahrt zum Kappelbergtunnel.

Wer wiederum den Fellbacher Süden über die Bundesstraße ansteuern will, um beispielsweise zum Waldschlössle auf dem Kappelberg oder nach Luginsland zu gelangen, muss frühzeitig aufpassen und reagieren. Denn die B-14-Ausfahrt Fellbach-Süd ist ebenfalls gesperrt – wer sie verpasst, musst ganz die bald zehn Kilometer bis zum Neckarpark an der B 10 fahren und dort versuchen, wieder auf die Gegenfahrbahn zu gelangen oder über Bad Cannstatt nach Fellbach zu kommen.