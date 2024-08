Eine US-Sängerin wirft Popstar Nick Carter sexuelle Übergriffe vor. Der Backstreet-Boys-Sänger reicht eine Gegenklage wegen Verleumdung ein - und stellt Forderungen.

dpa 14.08.2024 - 07:50 Uhr

Backstreet-Boys-Sänger Nick Carter (44) ist mit der US-Sängerin Melissa Schuman (39) in einen Zivilprozess verwickelt. Schuman, frühere Sängerin der Girl-Band Dream, war im April 2023 in Kalifornien mit Vorwürfen um einen angeblichen sexuellen Übergriff vor Gericht gezogen. Nun reagiert Carter mit einer Gegenklage wegen Verleumdung und fordert Schadenersatz in Höhe von 2,5 Millionen Dollar, wie US-Medien berichten. Carter werfe der Sängerin vor, in einem Blog und in Interviews wiederholt falsche Aussagen gemacht zu haben, schreibt „People.com“ unter Berufung auf Gerichtsdokumente. Er weise alle ihre Vorwürfe zurück.