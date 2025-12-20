«All I Want For Christmas Is You»? Nicht ganz. Für Mariah Carey gehören noch ein paar andere Dinge zum perfekten Weihnachtsfest.
20.12.2025 - 05:30 Uhr
London - Alle Jahre wieder ist Mariah Careys Hitsingle "All I Want For Christmas Is You" in der Vorweihnachtszeit allgegenwärtig – und beschert der US-Sängerin und Songwriterin erhebliche Einnahmen. Nicht nur beruflich ist Weihnachten für Carey eine erfreuliche Zeit. Auch privat ist sie ein echter Weihnachtsfan, wie sie der Deutschen Presse-Agentur in London erzählte.