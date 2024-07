Ihren Führerschein hat die Sängerin Nina Chuba schon länger. Doch die 25-Jährige saß lange nicht hinter dem Steuer. Nun stellt sie sich ihrer Angst.

red/dpa 17.07.2024 - 10:46 Uhr

Die Hamburger Sängerin Nina Chuba übt derzeit Autofahren, obwohl sie schon länger ihren Führerschein hat. „Ich weiß ja, wie ein Auto funktioniert, aber weil ich mir selber nicht so vertraut habe in meinen Reaktionen, habe ich es mir immer nicht so zugetraut“, sagte die 25-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.