Nina Chuba steht bald auch vor dem Radiomikrofon. Vor ihr waren bereits andere Stars beim Jugendradio BigFM Moderatoren.
31.10.2025 - 07:25 Uhr
Sängerin Nina Chuba (27) bekommt ihre eigene Radiosendung beim Jugendradio BigFM. „Ich freue mich riesig, den Staffelstab von Bill Kaulitz zu übernehmen und die kürzeste Show der Welt beiBigFM zu moderieren. Das wird der Wahnsinn“, sagte Chuba laut einer Mitteilung des Medienunternehmens Audiotainment Südwest in Mannheim, zu dem BigFM gehört. Am 10. November soll die erste Show laufen.