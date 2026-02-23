Auch wenn die Streubosternte diesmal etwas magerer ausgefallen ist: Erneut sind leckere Apfel- und Mischsäfte daraus entstanden. Die besten wurden nun in Leonberg prämiert.

Gleich zwei Teilnehmer aus dem Leonberger Teilort Höfingen haben es beim Saftwettbewerb des Landkreises Böblingen unter die besten Fünf geschafft. Johann Rudorfer belegte den dritten Platz, Vorjahressieger Reiner Günthner-Müller landete auf Rang fünf. In Person von Bernd Hörnlein aus Weissach sicherte sich ein weiterer Vertreter aus dem Altkreis Leonberg mit Platz vier ein Topresultat. Den besten Apfelsaft stellte nach Meinung der Jury in diesem Jahr Eberhard Zipperer aus Altdorf her, hinter ihm landete Roland Haupt aus Herrenberg-Mönchberg.

Beste Säfte: Bestplatzierte in Leonberg ausgezeichnet Vor wenigen Tagen hatte die Verkostung stattgefunden. Die Bestplatzierten wurden vom stellvertretenden Landrat und Umweltdezernenten Martin Wuttke im Rahmen des Kreis-Obst-, Garten- und Weinbautags in Leonberg gekürt – gemeinsam mit Streuobstkönigin Linda Österle.

Die schwächere Streuobsternte im Landkreis Böblingen hat sich auch beim Saftwettbewerb bemerkbar gemacht. Mit 19 Apfelsaftproben und 14 Mischsäften sei die Teilnehmerzahl in diesem Jahr etwas schwächer gewesen als im vergangenen Jahr, schreibt das Landratsamt in einer Mitteilung. „Was am Ende aber zählt“, so Martin Wuttke im Rahmen der Preisverleihung, „das ist, dass wir Jahr für Jahr dieses Podium für leckere Säfte aus unseren Streuobstwiesen haben.“ Und das gelinge nur mit den engagierten Stücklesbesitzerinnen und -besitzern, „die das ganze Jahr arbeiten, um im Herbst ihre Früchte pressen zu können“. Mit der Tradition des Saftwettbewerbs drücke der Landkreis seine Wertschätzung für dieses Engagement aus.

Der Saftwettbewerb, vom Landratsamt als „humorvoller Wettkampf“ bezeichnet, bilde in jedem Jahr auf schönste Art und Weise ab, dass die Safterzeugung im gesamten Landkreis Böblingen Tradition habe. Dabei geht es nicht nur um reinen Apfelsaft. Auch andere Kreationen stehen im Mittelpunkt.

Mischsäfte: Kreationen aus Äpfeln, Quitten, Birnen und Johannisbeeren

Bei den Mischsäften gab es in den Top-Five einen Saft aus dem Altkreis Leonberg: Platz eins ging an Christoph Widmayer aus Herrenberg-Kuppingen mit einer Apfel-Birne-Mischung. Auf Platz zwei landete Apfelsaft-Sieger Eberhard Zipperer aus Altdorf mit einer Apfel-Quitte-Mischung. Platz drei sicherte sich Martin Brennenstuhl aus Weil im Schönbuch mit einer Mischung aus Apfel, Birne und Schwarzer Johannisbeere. Vierter wurde Carsten Klepke mit einer Apfel-Birne-Mischung und Platz fünf ging an Patricia und Jürgen Linkenheil aus Rutesheim, ebenfalls mit einer Apfel-Birne-Mischung.

Übrigens: Die Landkreis-Apfelsaftinitiative hat vor wenigen Wochen den eigenen neuen Jahrgang des Landkreis-Apfelsafts vorgestellt. „Auch dieser ist mit nun schon 28 Jahren ein Dauerbrenner, mit dem der Streuobstanbau im Landkreis Böblingen nachhaltig unterstützt wird“, heißt es in der Mitteilung des Landratsamtes.