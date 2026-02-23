Auch wenn die Streubosternte diesmal etwas magerer ausgefallen ist: Erneut sind leckere Apfel- und Mischsäfte daraus entstanden. Die besten wurden nun in Leonberg prämiert.
Gleich zwei Teilnehmer aus dem Leonberger Teilort Höfingen haben es beim Saftwettbewerb des Landkreises Böblingen unter die besten Fünf geschafft. Johann Rudorfer belegte den dritten Platz, Vorjahressieger Reiner Günthner-Müller landete auf Rang fünf. In Person von Bernd Hörnlein aus Weissach sicherte sich ein weiterer Vertreter aus dem Altkreis Leonberg mit Platz vier ein Topresultat. Den besten Apfelsaft stellte nach Meinung der Jury in diesem Jahr Eberhard Zipperer aus Altdorf her, hinter ihm landete Roland Haupt aus Herrenberg-Mönchberg.