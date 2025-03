Premiere von „Disney on Ice“ in Stuttgart Micky is back in town – 15.000 Fans werden erwartet

Mit magischer Kraft verwandelt Elsa im Musical ruckzuck alles in Eis – in der Porsche-Arena dauert es zwei Tage, bis die Gleitfläche steht. Micky is back in town. Stuttgart erlebt Disney in Hülle und Fülle. Zu „Tarzan“ und „Frozen“ gesellt sich „Disney on Ice“.