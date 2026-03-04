Der Saharastaub kehrt nach Deutschland zurück. Am Wochenende könnte auch Baden-Württemberg von den Staubwolken aus der nordafrikanischen Wüste heimgesucht werden.
04.03.2026 - 13:31 Uhr
Eine riesige Staubwolke breitet sich über Europa aus. Es ist bereits am Montag (2. März) losgegangen mit dem Saharastaub in der Luft. Der Staub hat vor allem Spanien und Portugal, später dann Italien und Frankreich getroffen. Ab Freitag (6. März) bedeckt der rötlich-braune Staub dann auch ganz Deutschland. Der Himmel kann sich deutlich verfärben.