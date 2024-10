Die Reutlinger Bundestagsabgeordnete Jessica Tatti soll den 12. Landesverband der Partei führen. Bei der Gründung bleiben die Mitglieder weitgehend unter sich.

Christian Gottschalk 14.10.2024 - 19:20 Uhr

Am nächsten Wochenende wird in Baden-Württemberg der Landesverband der Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) gegründet werden. Nach eigenen Angaben hat die Partei im Südwesten derzeit rund 60 Mitglieder. Diese treffen sich dazu im Kurhaus von Bad Cannstatt – weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Medienvertreter sind nur zu Beginn der Veranstaltung und zu einem Pressestatement zugelassen, ansonsten bleiben die Parteimitglieder unter sich. Das sei bei den Gründungen der Landesverbände üblich, so das BSW in einer Mitteilung.