Der Vorjahressechste TSV Affalterbach möchte sich in der Fußball-Kreisliga A1 Enz/Murr verbessern – und setzt dafür auf Veränderungen auf und neben dem Spielfeld.
12.08.2025 - 15:59 Uhr
In sein viertes Jahr geht bei den Fußballern des TSV Affalterbach das Trainerduo Dennis Grab und Dominik Janzer. „Wir haben viel gesät, jetzt muss aber auch einmal die Mannschaft in die Pflicht genommen werden“, sagt Grab drei Wochen vor Beginn der neuen Spielzeit in der Kreisliga A1. Enz/Murr. „Wir haben auch uns als Trainer hinterfragt und wollen jetzt neue Reize setzen“, berichtet er weiter, denn zufrieden mit der letzten Saison konnte der TSV nicht wirklich sein.