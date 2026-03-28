Die deutschen Skispringer schaffen es im letzten Teamevent des Winters nicht auf das Podium. Auch der große Dominator der Saison wackelt. Der DSV-Sportdirektor äußert sich zur Bundestrainer-Nachfolge.
Planica - Die deutschen Skispringer haben einen Podestplatz im letzten Teamwettbewerb der Saison verpasst. Beim Sieg der Österreicher im Skiflug-Spektakel von Planica belegten Andreas Wellinger, Karl Geiger, Philipp Raimund und Pius Paschke Rang vier. 43,3 Punkte fehlten letztlich auf Platz drei. Österreich triumphierte vor den Teams aus Japan und Norwegen.