Schlecht drauf, antriebslos und ständig müde? Warum der Winterblues gerade jetzt zuschlägt und was Schlafforscher über unsere Bedürfnisse wissen.
Berlin - War um den Jahreswechsel die Euphorie über jede Schneeflocke noch groß, ist die Stimmung bei vielen mittlerweile umgeschlagen. Nach vielen Wochen mit Glätte, Matsch und Kälte dominiert im Wetter-Smalltalk der Tenor: Es reicht jetzt auch mit dem Winter! Manche liegen mit Erkältung oder Grippe flach, aber auch eigentlich Gesunde fühlen sich ausgelaugt, energie- oder motivationslos. Woher kommt der Winterblues um diese Zeit?