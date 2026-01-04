Beim United Cup bereitet sich Alexander Zverev auf den ersten Grand Slam des Tennisjahres vor. Der Auftakt für die deutsche Auswahl glückt.
04.01.2026 - 07:31 Uhr
Sydney - Das deutsche Team um Alexander Zverev hat beim United Cup zum Auftakt ins Tennisjahr einen klaren Sieg gefeiert. Angeführt vom Weltranglistendritten setzte sich die Auswahl in Sydney mit 3:0 gegen die Niederlande durch. Zverev gewann sein Einzel mit 7:5, 6:0 gegen Tallon Griekspoor. Zuvor hatte sich Eva Lys mit 6:2, 6:2 gegen Suzan Lamens durchgesetzt.