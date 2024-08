Wir schauen auf die eben abgelaufene Saison des Stuttgarter Balletts: Welche Stücke, welche Choreografinnen und Choreografen gab es zu entdecken? Was hätte niemand vermisst?

Andrea Kachelrieß 02.08.2024 - 14:49 Uhr

Mit fünf Uraufführungen, drei davon von hier bislang unbekannten Tanzschaffenden, platziert Intendant Tamas Detrich in seinem fünften Jahr das Stuttgarter Ballett wieder unter den Kompanien, die risikofreudig Neues wagen. Das Interesse des Publikums ist auch deshalb groß, weil die Stuttgarter derzeit in Topform auftreten. Nachwuchsstars wie die verblüffende Mackenzie Brown und Henrik Erikson lassen selbst an altbekannten Werken wie Crankos „Schwanensee“ neue Facetten entdecken. Und die weißen Akte waren bereits bei der Wiederaufnahme im April blitzblank, der Applaus gilt auch der neuen Ballettmeisterin Elizabeth Toohey.