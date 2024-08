Beim SV Kornwestheim hofft Coach Markus Koch auf mehr Konkurrenzkampf im Team und freut sich über die Neuen.

Elke Rutschmann 28.08.2024 - 14:03 Uhr

Wenn man sich mit Markus Koch, dem Trainer des Fußball-Bezirksligisten SV Kornwestheim auf ein Gespräch verabreden will, dann wir das schwierig auf dem eigenen Gelände am Stadion, weil die Fußballer dort zwar gute Trainingsbedingungen vorfinden, aber kein Vereinsheim haben, in dem man sich auch nach dem Training aufhalten kann. Nicht mal ein kleines Hüttle. „Uns fehlt damit sozusagen ein Stück Heimat“, erzählt Koch in einem Kornwestheimer Biergarten. Immer wieder sind der Trainer und auch Abteilungsleiter Uwe Sülzle auf den Hauptverein um den Vorsitzenden Gerhard Bahmann zugegangen, um in Sachen eigener Örtlichkeit eine Lösung zu finden. Bislang vergeblich.