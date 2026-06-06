Saisonende im lokalen Fußball: Blick auf die Sportplätze lohnt

In wenigen Tagen beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft, eines der größten Sportereignisse weltweit. Vor Kurzem ging die Bundesliga-Saison zu Ende – mit einmal mehr vollen Stadien, enormer Medienpräsenz und dramatischen Abschlussspielen. Keine Frage: Der „Volkssport Nummer eins“ schafft es immer wieder, die Massen zu begeistern.

In der Zwischenzeit haben die Amateurfußballer ihre letzten Spiele – zeitlich undankbar mitten in den Pfingstferien geht es in den Kreis-, Bezirks- und Landesligen um Meisterschaften und Abstiege. Just an diesem Wochenende stehen die finalen Spieltage in den meisten Klassen an. Fernab der Profi-Sphären ist Spannung pur geboten – ein Blick auf die Amateur-Sportplätze lohnt.

Heißes Spiel in Deufringen

Da kämpfen zum Beispiel die punktgleichen Lokalrivalen FSV Deufringen und SpVgg Aidlingen (Sonntag, 15 Uhr) um den zweiten Platz in der Kreisliga A, der zu Aufstiegsspielen berechtigt. Da kann der SV Deckenpfronn in der Bezirksliga die Meisterschaft mitentscheiden. Und der SV Magstadt hofft, das rettende Ufer noch zu erreichen.

Bereits vor einer Woche feierte der TSV Ehningen die Meisterschaft in der Landesliga, Staffel II, vorzeitig – eine große Leistung des Teams von Johannes Pfeiffer. Die Kicker von der Schalkwiese haben die großen Nachbarn aus Böblingen und Sindelfingen mühelos hinter sich gelassen und steigen nun in die Verbandsliga auf.

Munteres Wechselspielchen

Doch in den Jubel der Ehninger Fußballer mischen sich auch einige Irritationen. Denn unter den Landesliga-Mannschaften aus dem Kreis Böblingen hat seit Winter ein bemerkenswertes Wechselspielchen eingesetzt. Zur neuen Saison werden die meisten Teams ihr Gesicht deutlich verändern, denn etliche Kicker kommen und gehen.

Den TSV Ehningen verlassen allein sieben Spieler zum Landesliga-Konkurrenten GSV Maichingen – trotz Aufstieg der eigenen Mannschaft. Allein fünf Akteure – darunter Kapitän Bjarne Hamann – wechseln von der SV Böblingen zum Lokalrivalen VfL Sindelfingen und folgen damit Trainer Thomas Siegmund, der diesen Schritt bereits im Winter vollzog. Sindelfingens Kapitän Nicolai Dittrich geht nach Maichingen, umgekehrt wechseln Spieler und und und . . .

Natürlich sind einst gepflegte lokale Feindschaften nicht mehr zeitgemäß. Galt früher ein Wechsel von Böblingen nach Sindelfingen als Hochverrat, haben sich die Verhältnisse längst entspannt – und das ist gut so. Dass aber in so großer Zahl munter zwischen den Vereinen hin- und hergewechselt wird, muss doch zu denken geben.

Die Gründe sind vielfältig. Manche Spieler sind mit ihrem Verein unzufrieden, manche folgen einem Trainer, mit dem sie gut klarkommen. Manchen Sportlern ist die Kumpel-Clique wichtiger als der aktuelle Klub. Und manche Akteure können woanders womöglich ein paar Euro mehr bekommen und lassen sich davon leiten – auch wenn das selten zugegeben wird.

Zahlreiche Böblinger Spieler wechseln zum VfL Sindelfingen und folgen damit Trainer Thomas Siegmund (links) Foto: VfL Sindelfingen

Diese Argumente sind zwar alle nachvollziehbar, doch bleibt ein grundsätzliches Zugehörigkeitsgefühl zu einem Verein die wichtige Basis für die wertvolle Arbeit, die vor Ort geleistet wird – unabhängig von Spielminuten als aktiver Sportler. Was ehrenamtliche Verantwortliche, Helferscharen und insbesondere Jugendtrainerinnen und -trainer bewerkstelligen, kann nicht hoch genug eingeschätzt werden.

Identifikation mit dem Verein wichtig für Engagement

Um dies zuverlässig und motiviert leisten zu können, braucht es in der Regel die Identifikation mit dem Verein. Sie ist ein unbezahlbarer Baustein des ehrenamtlichen Engagements. Dies sollte auch den Team-Verantwortlichen und den Spielern immer klar sein. Denn selbst wenn es hier um Meisterschaften und Aufstiege geht, bleiben die Sportler Vorbilder – auch im Amateurbereich.